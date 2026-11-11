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Fuga de gas moviliza a Bomberos en El Altillo

Por fortuna no hubo personas lesionadas

Por Carmen Hernández

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Fuga de gas moviliza a Bomberos en El Altillo
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se reportó una fuga de gas en la Privada del Canalito, por fortuna no hubo personas lesionadas. 

      El suceso se registró en la colonia El Altillo, cuando un cilindro tenía tirando gas dos días y recién se percató la familia, quien intentó cubrir con un poco de jabón pero no fue suficiente. 

      Al lugar llegó el Cuerpo de Bomberos a bordo de la Unidad M3 a cargo del comandante Jorge Armando Ruiz Barragán, quienes al checar el cilindro, optaron por retirarlo.

       El tanque de 10 kilos fue trasladarlo a otro lugar para desfogarlo; finalmente le recomendaron a la familia sobre la importancia de adquirir uno nuevo, para evitar una tragedia. 

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