Funcionarios municipales buscan sindicalizarse

Rioverde.- Hasta el momento se han acercado 30 funcionarios para buscar ser sindicalizados y evitar que los corran por cambio de administración, confirmó el líder de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento, Benito Aguilar Rivera.

Informó el líder sindical de los burócratas municipales, que en lo que va de este mes se han acercado al sindicato empleados de segundo nivel y escribientes, para solicitar la adhesión al sindicato de la CTM.

Refiere que no se les ha dado un no rotundo y se ha recibido su documentación. Sin embargo, Aguilar Rivera dijo que la asamblea general es quien autoriza las peticiones de adhesión al sindicato, este asunto no depende del líder sindical, enfatizó.

En este mes se han recibido 30 solicitudes, son trabajadores que tienen una antigüedad de más de 8 años, "se han acercado personas de la actual administración, sobre todo en estas fechas que se dará el cambio de administración", quieren sindicalizarse, para no ser despedidos, incluso dice hay algunos que ni conocía.

A los solicitantes ya se les brindó la información necesaria y bases para poder adherirse al sindicato, pero a la mayoría se les va a contestar en negativo, porque no cumplen con los requisitos, reiteró.

Explicó que a las propuestas recibidas se les hace una investigación por el desempeño en su trabajo que desarrollan, la prioridad es que se dediquen a trabajar, que le echen las ganas suficientes, que sería como una carta de presentación.

Aguilar Rivera dijo que se les podría aprobar su acceso como máximo a 7, pero solo tienen la posibilidad 4, finalizó.