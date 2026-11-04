Gran afluencia de familias en el panteón
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RIOVERDE.- Gran afluencia de visitantes en el cementerio del Ejido Puente del Carmen, en donde se ofició una misa, según dieron a conocer las autoridades.
También informaron sobre la rehabilitación del camino del cementerio para que estuviera en buenas condiciones para este 1 y 2 de noviembre para los visitantes.
Asimismo, se registró una gran afluencia de habitantes en el panteón y por la mañana se llevó a cabo una misa por parte del presbítero Moisés Orozco.
Familias les llevaron flores, mariachi y acudieron a convivir con sus seres queridos que se adelantaron. También se contó con un operativo especial y se reforzó la vigilancia por parte de la Guardia Civil Municipal.
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