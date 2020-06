Habrá "tijera" en la Alcaldía de Matehuala

Matehuala.- El Ayuntamiento de Matehuala enfrenta una situación financiera casi en crisis, derivado de la falta de participaciones federales, y para este mes se tiene proyectado el despido de 30 trabajadores, como medida inicial.

El presidente municipal Alejandro Segovia Hernández, antes de la pandemia de Covid-19 había anunciado que, ante la falta de participaciones, se había previsto hacer un recorte de personal que resultaba doloroso, pero necesario ante la crisis financiera en las arcas municipales, actualmente se está analizando de cuáles departamentos se podrá prescindir de personal.

Segovia Hernández dijo que no hay otra salida para solventar la crisis financiera, no hay recursos para el pago de la nómina, aunque esto se tenía previsto llevarlo a cabo en el pasado mes de marzo, no se hizo por la pandemia del Covid y se dejó para después, cuando ya regresara el personal de nuevo a trabajar, que será este lunes cuando se reinicie el trabajo de todos los departamentos.

Por el momento serán 30 los trabajadores que quedarán fuera de nómina, hasta completar 80 para antes del mes de diciembre, no quisiéramos tomar esta determinación, pero la falta de recursos obliga a tomar esta decisión.

Se evitará caer en situaciones que deriven en una posible demanda laboral, por lo que se cumplirá con todos los beneficios laborales a que tenga derecho el personal que sea dado de baja.