Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón

AQUISMÓN. Un hombre fue encontrado sin vida en la carretera San Pedro de las Anonas-Aquismón, luego de que aparentemente sufrió un accidente de motocicleta.

Este viernes al amanecer, vecinos de la localidad El Volantín vieron que, bajo el puente Arroyo Grande, había un hombre tirado junto a una motocicleta Italika sin placas de circulación.

Enseguida hicieron un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1 y llegaron policías, quienes al revisarlo descubrieron que no tenía signos vitales y que el cuerpo ya estaba rígido, por lo que se presume que falleció durante la madrugada.

El occiso era un hombre de unos 45 años de edad, de complexión regular y tez morena; vestía pants azul y playera blanca. No portaba ningún documento que pudiera ayudar a identificarlo, y los vecinos no lo conocían.

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Por las condiciones en las que fue encontrado, se presume que el infortunado circulaba en su motocicleta con dirección hacia Aquismón cuando perdió el control y se salió de la carretera, cayendo desde lo alto del puente.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de levantar el cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Legal para la necropsia de rigor, mientras que elementos de la Policía de Investigación realizan las labores para establecer su identidad.