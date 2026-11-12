Hombre lesionado con rifle de postas
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RIOVERDE.- Un joven originario de Plazuela resultó lesionado con un rifle de postas el que manipulaba y de manera repentina se le disparó, generándoles algunas lesiones.
Los hechos ocurrieron en la vivienda del lesionado, cuando manipulaba el arma, presuntamente realizaba acciones de limpieza, pero de pronto accionó el gatillo saliendo disparada una posta, que le causó lesiones en una pierna.
El disparó le salió directo a la pierna izquierda de un hombre 34 años de edad, que cayó al piso al sentir el disparo.
El lesionado fue trasladado a recibir atención médica al Centro de Salud y posteriormente fue enviado a recibir atención al Hospital del IMSS Bienestar, debido a la gravedad de la lesión que se provocó.
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Elementos de la Guardia Civil Municipal tomaron conocimiento del accidente, sin encontrar otra persona responsable de los hechos.
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