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Hombre resulta lesionado por un arma de fuego

Por Carmen Hernández

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Hombre resulta lesionado por un arma de fuego
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre resulta lesionado con un  arma de fuego en el Barrio de El Refugio. Los hechos ocurrieron en la calle Independencia del Barrio Primero de El Refugio, cuando personas comenzaron a realizar detonaciones de arma de fuego al aire libre, sin embargo, una bala perdida lesionó a un hombre en la calle Independencia.  Vecinos que se percataron de lo sucedido solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron personal de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, sin embargo derivado de las lesiones, el hombre fue trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar. 

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