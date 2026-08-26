Hombre resulta lesionado por un arma de fuego

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre resulta lesionado con un arma de fuego en el Barrio de El Refugio. Los hechos ocurrieron en la calle Independencia del Barrio Primero de El Refugio, cuando personas comenzaron a realizar detonaciones de arma de fuego al aire libre, sin embargo, una bala perdida lesionó a un hombre en la calle Independencia. Vecinos que se percataron de lo sucedido solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron personal de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, sin embargo derivado de las lesiones, el hombre fue trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar.