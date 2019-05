Huelga de la DAPAS sí se puede destrabar: Marco Antonio Conde

"Como presidente de la Comisión de Protección Civil y miembro del Cabildo mi único interés es que se destrabe el conflicto de la huelga en la DAPAS", dijo el regidor Marco Antonio Conde Pérez, quien mencionó que el pasado viernes acudió a dialogar con Alejandro Ballesteros Corona, líder del sindicato con quien tuvo un diálogo pacífico.

"El pasado 24 de mayo acudí a la planta potabilizadora de la DAPAS para tratar de hablar con Alejandro Ballesteros, ese día me presenté -y el alcalde estaba enterado-, primero para tratar de destrabar la situación de lo del cloro que tenía alarmada a la ciudadanía, yo acudí como presidente de la Comisión de Protección Civil, aunque el director de Protección Civil Jorge Lárraga no me pudo acompañar en ese momento por el tema del incendio de Chantol".

"Yo no tenía el gusto de conocer a Alejandro Ballesteros y me recibió bien, fue la primera vez que hablamos, me presenté y hablé con su gente, le comenté de la situación y llegamos a la conclusión que por el bien de la ciudadanía debía dejar ingresar el camión con los cilindros de gas, habiendo voluntad de su parte".