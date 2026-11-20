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CIUDAD VALLES.- Dos vehículos se vieron involucrados en un choque en el bulevar México-Laredo; madre e hijo resultaron lesionados.

De acuerdo con la información recabada, este jueves, alrededor de las 15:00 horas, el conductor de un vehículo Mazda gris circulaba por la calle Zaragoza, con dirección de la colonia Altavista hacia la colonia Obrera.

Sin embargo, no tuvo precaución al cruzar el bulevar y chocó contra la parte frontal izquierda de un vehículo Pontiac Matiz blanco, en el que viajaba una familia.

Debido al encontronazo, una mujer y un bebé resultaron con lesiones. El infante fue llevado en un vehículo particular a una clínica, y la mujer fue auxiliada por socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

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Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pero se esperaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados.