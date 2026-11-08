Individuo lesiona a mujer con cuchillo

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Matehuala.- El sábado por la mañana una jovencita fue agredida por un sujeto en la calle Negrete, quien intentó abusar sexualmente de ella, al no lograr su objetivo, la lesionó en el cuello con un arma blanca, al lugar acudieron elementos de las corporaciones de auxilio, quienes la trasladaron a un hospital.

Los hechos ocurrieron en la calle Negrete, cerca de la Escuela Secundaria Técnica número 78, donde un sujeto intentó abusar sexualmente de una jovencita, sin embargo, al defenderse, evitó ser víctima de una violación, pero el hombre la lesionó con un arma blanca en el cuello, los vecinos del lugar, al escuchar los gritos de la mujer, salieron a ver qué ocurría, al verla lesionada, solicitaron auxilio a las corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron corporaciones de auxilio, cuyos elementos inmediatamente atendieron a la mujer, quien debido a las lesiones que presentaba, fue trasladada en una ambulancia a un hospital, al sitio también llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes llevaron a cabo las investigaciones correspondientes y comenzaron a buscar al presunto responsable en la zona, pero no lograron localizarlo.

Por otra parte, vecinos de la calle Negrete, cerca de la Escuela Secundaria Técnica número 78, han mencionado que se requiere mayor seguridad en esta zona, pues presuntamente hace aproximadamente tiempo una jovencita fue víctima de abuso sexual cerca de esta institución educativa y nuevamente se registró otro caso en el lugar, por lo que consideran necesario reforzar la vigilancia para evitar que este tipo de hechos continúen ocurriendo.

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