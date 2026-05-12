Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles

El Infonavit instaló un módulo de atención sobre Viviendas del Bienestar en Ciudad Valles, San Luis Potosí, con el objetivo de brindar información y asesoría a trabajadores que cotizan ante el instituto y buscan acceder a este programa federal.

La atención se ofrecerá a partir del 11 de mayo en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) Ciudad Valles, ubicado en boulevard México-Laredo, entre calle Comonfort y 16 de Septiembre, en la colonia Centro.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 horas.

En este módulo, las personas interesadas podrán conocer las características de las viviendas, los requisitos para acceder al programa y la oferta disponible en su localidad.

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De acuerdo con el instituto, las condiciones principales para aspirar a una de estas viviendas son contar con al menos seis meses de antigüedad laboral, ganar entre uno y dos salarios mínimos mensuales y no tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit.

El organismo también recomendó a las y los derechohabientes actualizar sus datos personales, como teléfono, correo electrónico y dirección, a través de Mi Cuenta Infonavit o directamente en los Centros de Servicio.

El programa de Viviendas del Bienestar busca facilitar el acceso a una vivienda a trabajadores de menores ingresos, mediante opciones habitacionales seguras y planificadas.