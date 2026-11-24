¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Personas que cometan faltas administrativas de tránsito, podrán realizar labor social para pagar su sanción.

En Seguridad Pública Municipal se ha puesto en marcha una iniciativa en la que personas que cometan faltas o infracciones, podrán realizar labores sociales en beneficio del municipio.

Las personas podrán limpiar plazas, mantenimiento de espacios públicos y jornadas de reforestación, entre algunas de las alternativas.

Lo que se busca es que las personas tomen conciencia de respetar las normas de tránsito, y en caso de violar el reglamento, apoyen a mantener los espacios limpios y desyerbados para tener un entorno urbano limpio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí