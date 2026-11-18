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RIOVERDE.- Arrancó la grabación de "Sazón sobre ruedas", una aventura de sabor, se dará a conocer la riqueza cultural y gastronómica del municipio.

Inició la grabación este lunes, el equipo de producción recorrió diversas comercios como las Tortas el Tigre, el Bulevar donde se preparan los trolelotes, marranadas y elotes, entre otros. Con este documental lo que se busca es dar a conocer las tradiciones que se tienen en los municipios así como la gastronomía y cada uno de los lugares turísticos con los que cuenta como la Media Luna, las Grutas de la Catedral, del Ángel, San Sebastián.

Así como los árboles milenarios como Maximina, Pepe, que tienen más de 1,200 años. Este equipo tiene contemplado visitar los municipios de Real de Catorce donde se cuenta con el túnel Ogarrio, Xilitla y San Luis Potosí. La finalidad es dar a conocer a través de diversas plataformas con las que se cuentan.