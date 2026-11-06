Inician los rosarios de Virgen de Guadalupe

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Matehuala.- Iniciaron los rosarios en honor a la Virgen de Guadalupe en diferentes sectores de la ciudad, donde la gente está acudiendo con gran fe y devoción, pues la también llamada Virgen Morena es una de las imágenes que mayor fervor tiene dentro de la iglesia católica.

En diferentes sectores de la ciudad se puede observar que la gente está llevando a cabo los rosarios en honor a la Virgen de Guadalupe, donde la gente lleva danzas, así mismo al término de cada rosario ofrecen comida a quienes los acompañaron, esta es una tradición que año con año se hace como parte de la fe católica.

Son cuarenta y seis rosarios ya que simbolizan las cuarenta y seis estrellas impresas en el manto de la imagen de la Virgen Morena, y la idea es terminar los rosarios con la fiesta de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre.

En Matehuala en los barrios de la ciudad se llevan a cabo los rosarios, en estos las personas salen a recorrer cuarenta y seis domicilios diferentes, donde cada día una familia recibe la imagen de la Guadalupana para tener un año lleno de bendiciones de acuerdo a la fe católica.

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La Diócesis de Matehuala el 12 de diciembre hace una mega peregrinación donde piden a los participantes de los cuarenta y seis rosarios reunirse en el Parque Álvaro Obregón para salir al Santuario de Guadalupe.