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Leticia Vázquez Hernández, diputada local del Partido del Trabajo (PT), refiere que la inversión anunciada por la Fiscalía General del Estado (FGE) para fortalecer el área de búsqueda de personas desaparecidas, mediante la adquisición de vehículos y herramientas especializadas será de gran apoyo.

La legisladora consideró que la atención destinada a esta nueva Fiscalía representa un avance en las labores de localización de personas, particularmente por tratarse de un área de reciente creación que requiere equipamiento para desarrollar sus funciones.

Señaló que la compra de unidades y herramientas permitirá fortalecer las capacidades operativas del personal encargado de atender los reportes y las fichas de búsqueda.

Asimismo, destacó la respuesta que, desde su perspectiva, ha mostrado la Fiscalía ante distintos hechos delictivos, al considerar que en fechas recientes se ha observado mayor inmediatez y eficacia en sus intervenciones.

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Vázquez Hernández sostuvo que la inversión en el área de búsqueda refleja un avance en el fortalecimiento institucional de la Fiscalía y en los recursos destinados a la localización de personas desaparecidas.