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Matehuala.- La licenciada Erika Sánchez Quiroz dio a conocer que con el propósito de generar conciencia, promover el diálogo y fortalecer el conocimiento sobre la protección de las mujeres víctimas de violencia, la Colectiva Las Camelias y el Corporativo Jurídico y Psicológico LexMentis invitan a la ciudadanía a participar en un conversatorio sobre los aspectos psicológicos y jurídicos relevantes en los casos de violencia de género contra las mujeres, que se realizará el 27 de noviembre.

Este encuentro busca abrir un espacio de reflexión y análisis sobre la atención y protección de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, así como de sus hijos e hijas, destacando la importancia de la justicia con perspectiva de género.

Mencionó que la actividad se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre, a las cuatro treinta de la tarde, en las instalaciones ubicadas en calle Ramón López Velarde número 1, en la zona centro de la ciudad, entre Lerdo de Tejada y bulevar Carlos Lasso.

Las organizaciones convocantes hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse a este espacio de diálogo, que busca visibilizar la violencia de género, promover la reflexión colectiva y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, informada y libre de violencia contra las mujeres.

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La invitación está abierta a quienes deseen participar y contribuir a esta importante conversación.