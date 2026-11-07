Invitan a maratón de relevos de natación
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CIUDAD VALLES.- El profesor Enrique Rodríguez de la Dirección de Cultura Física y Deporte invitó a un Maratón de Relevos de Natación en la Alberca Olímpica Municipal, el próximo 14 de noviembre.
El maestro Rodríguez informó que el sábado 14 de noviembre, de ocho de la mañana a una de la tarde, habrá competencias maratónicas de relevos en la alberca olímpica municipal, para el fomento de la convivencia y la activación física y dijo que en la justa, podrán participar personas de 25 años o más.
Refirió que el viernes 13 de noviembre cerrarán los registros en las instalaciones del evento y que pueden llamar al 4812370095 para cualquier información sobre esta invitación que hace el Gobierno municipal a todos los vallenses nadadores de la comuna.
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