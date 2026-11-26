Invitan al juego de manos; premio un auto eléctrico
El reto es mantener la palma de la mano sobre el auto el mayor tiempo posible
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RIOVERDE.- En la Feria Regional de Rioverde se llevará a cabo el juego de manos, quien dure más se llevará el vehículo eléctrico que se ofrece como premio, el desafío consiste en mantener la palma de una mano sobre un automóvil durante el mayor tiempo posible. La última persona que permanezca en el juego será la ganadora de un vehículo eléctrico.
Mayte Urbiola Quintero dio a conocer que continúan la Expo Doña Pyme, el juego de manos sobre el auto más esperado en la Fiesta de Todos.
Las personas interesadas en participar en este concurso el registro se realizará el 27 de noviembre a las 5 de la tarde, sólo podrán participar mayores de 18 años, que deberán presentar INE vigente con domicilio en Rioverde.
El evento está programado para el 28 de noviembre para llevarse a cabo a las 8 de la mañana, la persona que aguante más tiempo con la mano sobre el vehículo, se lo llevará como premio.
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Es por ello que se invita a la ciudadanía en general para que se une a este evento y se pueda llevar como premio un auto eléctrico, en esta fiesta de todos.
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