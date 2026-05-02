"MARIO BROS",en la fiesta

"MARIO BROS",en la fiesta

IPA se acerca al millón de toneladas en zafra

Productores reportan avance de 825 mil toneladas tras regularizar pagos

Por Huasteca Hoy

Mayo 02, 2026 09:54 p.m.
CIUDAD VALLES.- El Ingenio Plan de Ayala (IPA) podría alcanzar el millón de toneladas de caña molida antes de que concluya mayo, de mantenerse el ritmo actual de producción durante la presente zafra.

De acuerdo con Eduardo Martínez Morales, líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del ingenio, hasta el momento se han molido alrededor de 825 mil toneladas, con un promedio diario cercano a las siete mil toneladas.

El representante cañero señaló que, tras un bloqueo registrado la semana pasada por falta de pago, la empresa Grupo Santos ya cubrió los adeudos correspondientes a preliquidaciones, lo que permitió retomar las actividades con normalidad.

Con este avance, estimó que para la tercera semana de mayo podrían alcanzar el millón de toneladas, cifra cercana a la meta proyectada para esta zafra.

En cuanto al rendimiento, indicó que el Karbe se ubica en 126.80, lo que representa una extracción de 126 kilogramos de azúcar por cada tonelada de caña procesada.

