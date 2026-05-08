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Jefe de Seguridad en Tamazunchale fue trasladado a Ciudad Valles

El presidente Adelaido Cabañas informó que en el cargo se designó a un encargado de despacho

Por Huasteca Hoy

Mayo 08, 2026 02:51 p.m.
A
Jefe de Seguridad en Tamazunchale fue trasladado a Ciudad Valles

La alcaldía de Tamazunchale, confirmó que su director de Seguridad Pública, Christian Alejandro González, fue detenido tras una revisión de rutina a la comandancia por parte de corporaciones estatales y federales. 

En un comunicado, se informó que fue trasladado a Ciudad Valles para realizar aclaraciones de carácter administrativo, propias de sus funciones.

En caso de existir responsabilidades derivadas de este proceso -dice el comunicado- deberán de aplicarse las sanciones correspondientes.

Según la información surgida este mismo viernes, en la sede policiaca se localizó un arma de fuego sin registro, un cargador, una caja metálica con cartuchos, así como sustancias con características de enervantes.

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