Jefe de Seguridad en Tamazunchale fue trasladado a Ciudad Valles
El presidente Adelaido Cabañas informó que en el cargo se designó a un encargado de despacho
La alcaldía de Tamazunchale, confirmó que su director de Seguridad Pública, Christian Alejandro González, fue detenido tras una revisión de rutina a la comandancia por parte de corporaciones estatales y federales.
En un comunicado, se informó que fue trasladado a Ciudad Valles para realizar aclaraciones de carácter administrativo, propias de sus funciones.
En caso de existir responsabilidades derivadas de este proceso -dice el comunicado- deberán de aplicarse las sanciones correspondientes.
Según la información surgida este mismo viernes, en la sede policiaca se localizó un arma de fuego sin registro, un cargador, una caja metálica con cartuchos, así como sustancias con características de enervantes.
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Detienen a jefe de Seguridad en Tamazunchale tras revisión a comandancia
Se aseguraron armas sin registro y sustancias con características de enervantes
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Redacción
La GCE informó que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.