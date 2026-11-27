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RIOVERDE.- Un jornalero que se protegía de las bajas temperaturas con una fogata resultó con quemaduras de segundo grado al salirse de control la lumbre con la que se calentaba, el que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El joven originario de Veracruz se dedica al corte de tomate, está en situación de calle, por lo que para mitigar el frío optó por encender una fogata.

Sin embargo, al intentar protegerse de las bajas temperaturas que se han presentado en las últimas horas, encendió una lumbre en un terreno en la calle Doctor Islas y Boulevard. Lamentablemente el hombre de 21 años de edad fue alcanzado por la lumbre y sufrió quemaduras de segundo grado en el brazo derecho y región axilar derecha.

El lesionado fue apoyado por vecinos que se percataron del hecho, quienes apagaron el fuego que alcanzó su ropa.

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Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital General IMSS del Bienestar, para que recibiera atención de las quemaduras que sufrió.