La UBR contará con un discapataxi

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SANTA CATARINA.- El Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) contará con discapataxí para trasladar a los pacientes que requieran una terapia y tengan como trasladarse a la Unidad Básica de Rehabilitación.

Karen Skarleth Manríquez Martínez, dio a conocer que se continúa trabajando para la UBR, donde se requiere de un cuarto sensorial, porque se han detectado muchos casos de autismo de pacientes que acuden a recibir una terapia, admite que falta equipamiento, para ofrecer una atención de calidad para que pacientes recuperen su salud.

Recordó que el año pasado en el Ubrton recaudaron la cantidad de 25 mil pesos, se realizaron varios eventos en las comunidades, el objetivo es seguir equipando la UBR en beneficio de los pacientes que requieren una terapia.

Se dio a conocer que el alcalde Juan Carlos Ramos, comprará un discapataxí, que servirá para trasladar a los pacientes a sus terapias, porque muchos no pueden acudir a las terapias por falta de transporte o porque son de comunidades marginadas y muy alejadas.

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Se cuenta con 65 pacientes, a los que se les brinda terapia física y psicológica, para que puedan recuperar su salud.