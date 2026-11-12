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Ladrones barren con cables de la Alameda

La zona queda en penumbras, resultando un sitio peligroso

Por Redacción

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Ladrones barren con cables de la Alameda
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      CIUDAD VALLES.- El director de Servicios Municipales, Daniel Berrones Pérez explicó que la penumbra de la Alameda se debe a que se robaron el cableado de los postes de toda la zona y ahora deberán colocarse nuevos para que vuelva a tener luz la zona.  

      Ante la queja de los que hacen ejercicio en las mañanas o en el atardecer de la oscuridad en ese sitio, Berrones dijo que han robado en tres ocasiones los cables que conducen la energía para los sectores en donde la oscuridad se traga parte del parque.

      Comentó que para la tarde de este miércoles podría quedar resuelto el problema de la electricidad, pero seguirá el problema, dado que hay accesos en la parte posterior de la Alameda que están en penumbras. 

      Comentó que aunque hay rondines, la permanencia de una patrulla en un solo lugar se complica, por las necesidades de la ciudad.

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