Las porras en el informe de "Jano" fueron para... El Pollo

MATEHUALA.- Al Primer Informe de Gobierno del alcalde de Matehuala, Roberto Alejandro Segovia Hernández, se dieron cita personas de todos los estratos sociales y políticos, pero sobresalió la presencia del diputado federal Ricardo "El Pollo" Gallardo Cardona.

El Auditorio del Centro Cultural fue declarado recinto oficial para que el alcalde matehualense rindiera su Primer Informe en el que destacó que aún sin tener apoyo gubernamental se hicieron obras con recursos propios que generan los impuestos. Agradeció el apoyo de su esposa Ludy Sánchez Montejano.

Dijo que la falta de respaldo por parte del Gobierno estatal no frenó el trabajo de la Alcaldía. "Se hizo lo que se pudo con lo que se tiene y no descansaremos porque vamos por más, tenemos retos que hay que cumplir para los dos años de Gobierno municipal que me restan", señaló.

En representación del Gobernador del Estado estuvo el titular de la SEGE, Joel Ramírez Díaz, quien al hacer uso de la palabra envió un saludo al alcalde, a los regidores y aprovechó para dar un repaso del pasado Informe del Gobernador Juan Manuel Carreras.

Asistieron los presidentes municipales de Vanegas y Villa de la Paz, Josué Antonio García y Armando Torres Martínez, respectivamente; el edil de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, el obispo Margarito Salazar Martínez, la diputada local Consuelo Carmona Salas.

En este informe no hubo porras para Jano Segovia, pero sí para el "Pollo Gallardo". Una persona de Matehuala llegó con gente con pancartas en mano en las cuales le daban la bienvenida al ex perredista y quienes no pararon de echarle porras.