Leves daños deja tormenta pluvial

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CIUDAD VALLES.- A pesar de las dos horas de lluvia intensa, Protección Civil contabilizó pocos percances la noche de este viernes en diversos sectores de la ciudad.

Durante dos horas, la lluvia torrencial (aunque sin viento) cayó sobre Valles y parte de la Huasteca centro y norte, causando anegamiento en dos casas, la caída de un árbol y un coche a punto de ser arrastrado por la corriente, de acuerdo con el reporte del director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

Esta precipitación precede al frente frío que está anunciado para llegar este domingo al noreste del país.

Hubo quejas en la colonia Vergel de anegamiento en una casa que fue afectada por la puesta de relleno de una de las vecinas y la afectada tuvo que romper parte de su barda, por lo que llevarán el caso ante Obras Públicas.

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