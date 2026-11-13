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Llaman a población a donar ropa abrigadora

Por Carmen Hernández

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Llaman a población a donar ropa abrigadora
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Invitan a la población a donar ropa abrigadora que será entregada a las personas más vulnerables, el centro de acopio se cierra el 7 de diciembre y estará ubicado en las oficinas del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

      Las autoridades dieron a conocer que hay muchas comunidades en situación de vulnerabilidad y por ende familias que no tienen ropa de invierno para protegerse de las bajas temperaturas que se registrarán durante esta temporada hasta el mes de abril del próximo año. 

      Es por ello que invitan a la población en general a donar ropa abrigadora como cobertores, bufandas, calcetas, gorros, chamarras, guantes y suéteres.  

      El centro de acopio está ubicado en las oficinas del Dif, en la Avenida Fuerza Aérea 103 en la Colonia la Virgen.  

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      La campaña se cierra el próximo 7 de diciembre, es por ello que se invita a la ciudadanía a que se sumen a esta noble causa y cooperen, para beneficiar a familias que viven en condiciones de vulnerabilidad.  

      La ropa y cobijas deberán de ser nuevas o de segunda mano, pero que estén limpias, serán repartidas para las familias más desprotegidas de las comunidades.

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