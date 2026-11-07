Llaman bomberos a colaborar en colecta

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Invitan nuevamente a colaborar con los bomberos en su colecta anual para poder adquirir una camioneta tipo chasis y reponer una de modelo 1994 que se ha desvielado.

El presidente del Patronato de Bomberos, José Jesús Rojas Villarreal dio a conocer a medios de comunicación que seguirá la colecta anual, que actualmente está en avenidas y bulevares, pero que se extenderá a negocios (dejar el boteo en el mostrador) y a escuelas, con la cooperación de los estudiantes, ya que el objetivo es superar los 200 mil pesos en estas tres formas de recolección y completar el recurso para una camioneta-chasis, que sería adaptada para unidad de ataque rápido, ya que una que tenían todavía en uso de 32 años de antigüedad dio todo de sí y terminó desvielada.

Por lo que requieren una unidad de este tipo para poder atender una contingencia.