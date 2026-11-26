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Matehuala.- Se llevó a cabo un acto conmemorativo por el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el cual se efectuó en la Plaza de la Leña, en la cual se encuentra un monumento a la mujer y de lucha por la igualdad y equidad de género.

Este evento fue organizado por el Instituto de la Mujer para conmemorar el 25 de noviembre que es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, en el acto cívico se recordó que esta fecha fue declarada en 1999 en honor a tres hermanas dominicanas que fueron brutalmente asesinadas un 25 de noviembre de 1960, y su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Recordaron que en la actualidad a pesar de vivir en pleno siglo 21 aún existe mucha violencia en contra de las mujeres en México, es algo que día a día se está luchando para erradicar este problema, se hizo un minuto de silencio por todas las víctimas de los feminicidios, donde mujeres han perdido la vida por causa de la violencia, así mismo se colocó una corona en su honor en el momento a las mujeres que han sido víctimas de un feminicidio en Matehuala.

Durante este acto conmemorativo, Zoraira Hernández de los Reyes presidenta del DIF Municipal, compartió un mensaje en el que destacó la importancia de unir esfuerzos para garantizar el respeto, la igualdad y los derechos de las mujeres, reafirmando que desde el DIF se trabaja todos los días para acompañarlas, brindarles atención y generar espacios seguros donde puedan desarrollarse plenamente.

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