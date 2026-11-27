¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- En 16 colonias, las Mesas de Paz han atendido a más de cinco mil personas en 16 colonias, de acuerdo con la coordinadora en Valles, Lucía Calderón Santos.

La funcionaria encabezó el evento de Mesas de Paz que organiza la Secretaría de Gobernación en 60 municipios del país y que se llevan a cabo en Valles desde este año, acumulando ya 16 colonias visitadas, cinco mil 761 personas atendidas y 14 comités formados.

Los comités dan seguimiento no sólo a las gestiones que se iniciaron en pasadas visitas, sino que toman nota sobre los problemas locales en cada colonia para comenzar con las políticas de recuperación de espacios públicos y combate, casa por casa, a la delincuencia.

El número al que se refiere la funcionaria representa el tres por ciento de la población total de Valles, que cuenta con 188 mil habitantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí