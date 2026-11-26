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CIUDAD VALLES.- El 20 por ciento de los usuarios de la Dapas se atrasa en los pagos de su recibo, de acuerdo con el director del organismo, Óscar Osmín Meraz Echeverría.

De los 53 mil clientes que tiene la oficina de Agua Potable, el 20 por ciento (10 mil 600) se atrasan con el pago mínimo de 132 pesos y tienen que pagar el recargo por el segundo mes, además de la notificación que hace la Dapas y que tiene un costo adicional.

Meraz Echeverría dijo que esta medida, que suele molestar a los usuarios, ha servido para que muchos regularicen el pago y la Dapas pueda solventar las necesidades que a diario tiene para suministrar y reparar los miles de kilómetros de líneas que hay bajo el suelo.