Morena: es un abuso, reclamo de Finanzas

MATEHUALA.- Es injusto que la Secretaría de Finanzas le cobre al Municipio 10 millones de pesos y todo porque la administración pasada no pagó Impuestos Sobre Nómina (ISN) que corresponde al 2.5% no ejecutados de los años 2016, 2017 y 2018, señaló el representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Matehuala, Ariel Josué Chávez Reyna.

Dijo que esto es injusto y en este caso quien debería tener responsabilidad y cargar con alguna responsabilidad es directamente la administración pasada no la de ahora. "No tiene porqué pagar los 10 millones de pesos y menos tolerar que ahora hasta se amenace con un embargo si no se cubre ese adeudo ante la Secretaría de Finanzas", puntualizó.

Reconoce que no sabe hasta qué punto la relación del Gobierno del Estado y el municipio de Matehuala es cordial para llegar a un buen arreglo, pero se debe tomar en cuenta que esto no es un asunto contra el presidente municipal Roberto Alejandro Segovia, sino contra del Municipio de Matehuala.

El también coordinador regional del Centro Moreno, opinó que de los 60 millones de pesos que se invertirán para la construcción de un parque al estilo Tangamanga podrían descontar esos 10 millones de pesos que se deben. "¿Para qué queremos un parque que no va a recibir el mantenimiento requerido y peor porque el sitio en donde se ubicará está lejos de la ciudad?", cuestionó.

Dijo que hasta donde sabe ya está la licitación para el proyecto del parque, pero el estado no puede actuar bajo la consigna de querer dañar la imagen del Ayuntamiento y embargarle bienes. "Están mal, muy mal. Ellos saben que hay un responsable, el trienio pasado y no pueden responsabilizar al actual Gobierno municipal de lo que dejó de hacer la administración anterior que encabezó José Everardo Nava".

Considera que es como si viniera el Gobierno de la República y quisiera embargar al Gobierno del Estado por lo del caso de Marcelo de los Santos Fraga. "Es exactamente lo mismo".