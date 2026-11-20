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RIOVERDE.- Hace falta que personas que manejan una motocicleta estén capacitados para manejar las unidades, ya que no tienen la madurez necesaria para poder reaccionar ante una contingencia y evitar un percance, por ello la racha de accidentes que se generan cada día.

El comandante Juan José Ramírez Rico, dijo que al mes se atienden de 3 a 4 rescates de todo tipo de personas que cayeron a un barranco, que sufren diversos tipos de accidentes.

En cuanto a los motociclistas, los accidentes son muy frecuentes y algunos de fatales consecuencias, enfatizó.

Muchos jóvenes no tienen conciencia manejan sin tener la capacidad necesaria para conducir el vehículo, incluso varios son menores de edad.

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A los jóvenes les falta capacitación, que conozcan las reglas de tránsito.

Refiere el funcionario que a diario hay accidentes porque los jóvenes derrapan y cayeron quedando en malas condiciones, finalmente hizo un llamado a manejar con precaución y respetar las reglas de tránsito.