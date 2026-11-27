¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Fue inaugurada la Feria Regional y fue coronada como reina y la Flor más bella del Ejido Naydelinn Díaz, del ejido del Capulín.

La noche del miércoles fue inaugurada la Fiesta de Todos, estuvo presente el alcalde Arnulfo Urbiola Román, la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero, la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Aracely Martínez Acosta, así como alcaldes de algunos municipios de la Zona Media.

La noche más esperada fue la elección de la coronación de Brisa Michelle Granados Rodríguez como reina de la Feria 2026.

También se llevó a cabo el certamen de la Flor Más Bella del Ejido, resultó coronada Naydelinn Díaz, del ejido El Capulín.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente se llevó la presentación del Grupo Los Leoneses y no pudo faltar la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

En el evento se contó con la asistencia de más de 20 mil personas.