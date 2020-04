Negocios aún abren pese a restricciones por el Covid-19

MATEHUALA.- Algunos negocios cerraron sus puertas y otros no, no pueden dejar de trabajar porque tienen que pagar renta, luz y agua, por lo que esta medida sanitaria les afecta.

Una de las comerciantes dijo que, la situación que se está viviendo preocupa ya que sus ventas van a la baja, y tampoco pueden cerrar porque hay que sacar para el pago de renta".

"Mi negocio es de ropa de temporada y accesorios, pero a una semana bajaron considerablemente las ventas; hace un mes fui a surtir ropa de temporada y aprovechando Semana Santa en traer novedades, pero tengo la mercancía todavía en caja que no he abierto porque no hay a quién venderle", mencionó otro de los vendedores.

Agregó: "Negocios cercanos al mío, algunos sí cerraron sus puertas, pero yo no puedo hacerlo porque tengo que sacar para el pago de la renta, la luz, y el agua, lo bueno es que no tengo empleada si no peor estuviera", señaló.

Para finalizar dijo que tiene fe en que esto pronto termine, porque es una situación muy complicada de que no haya ventas porque la gente está esperando qué viene más adelante por el Covid-19.