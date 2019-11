Niega el DIF de Valles ayuda a niña enferma

CIUDAD VALLES.- Niega el DIF apoyo a madre de una niña con microcefalia, quien refiere no poder trabajar porque no puede descuidar a su hija y su esposo como es jornalero y trabaja de cortador de caña no ha tenido empleo en estos días y ella requiere leche y pañales para la menor de un año y medio.

María Georgina Santiago Bautista, habitante de ejido de Rancho Nuevo de Ciudad Valles dijo que hoy acudió al DIF para pedir ayuda, porque le habían prometido apoyarla cada mes con algo de despensa, pañales y leche para su niña, sin embargo, fue atendida por una empleada del lugar a quien identificó como "Luz Ma." quien le dijo, "aquí no la podemos ayudar, váyase a la Presidencia".

Señaló que el bote de leche que toma su hija le cuesta 300 pesos y dijo que tiene 3 hijos más grandes en edad escolar y batallan mucho porque no hay trabajo y a ella no la aceptan con su hija en brazos, porque además la menor sufre de ataques epilépticos.

Ante la desesperación, se acercó al DIF, donde le negaron la ayuda, dijo que antes recibía apoyo de Prospera, pero ahora no hay ni becas para sus hijos y por eso tiene que salir en busca de apoyo, su número telefónico es el 4811016858 por si alguna persona puede ayudarla con alguna donación de alimentos o leche y pañales.