No llega subsidio de gobierno a maestros de Telesecundaria

CIUDAD VALLES.- No hubo ningún subsidio de Gobierno del Estado para pagar los impuestos de los maestros telesecundaristas que no timbraron en un lapso de cinco años.

La fecha límite para pagar el monto de los impuestos en los sueldos de los maestros de Telesecundaria era este 30 de abril, debido a que los mentores descubrieron que aunque la Secretaría de Educación (Sege) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) descontaban los montos de los impuestos, no los timbraron a Hacienda desde el año 2021.

Desde el lunes 27 de abril, los maestros han estado exigiendo explicaciones y un subsidio para el pago de estos impuestos al Gobierno y plazo para pagar al SAT.

Sin embargo, no hubo noticias de parte del patrón y sólo quedará que les formen, a cada profesor deudor, un plan de pago de sus impuestos, que, en algunos casos, alcanza cifras de hasta 200 mil pesos.

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Leodegario Torres Hernández, representante sindical de Telesecundaristas en la Huasteca Sur manifestó que sólo queda la negociación entre el comité de los deudores y Hacienda.