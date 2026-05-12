Nuevo "megapuente" escolar en Valles por festejos a maestros

CIUDAD VALLES.- Al menos en Ciudad Valles, estudiantes de educación básica tendrán un nuevo "puente" escolar con motivo de los festejos por el Día del Maestro.

De acuerdo con José Isabel Gutiérrez Zúñiga, jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), las clases habituales se mantendrán únicamente hasta este miércoles 13 de mayo, por lo que las actividades escolares se reanudarán hasta el lunes 18.

El jueves 14 de mayo, el Ayuntamiento de Ciudad Valles realizará una celebración para docentes del municipio, que incluirá una ceremonia de entrega de reconocimientos a la trayectoria en el salón de Cabildo y posteriormente un convivio en el deportivo Manuel Gómez Morín.

A ello se suma que el viernes 15 de mayo aparece marcado en el Calendario Escolar como día de descanso obligatorio, por lo que niñas, niños y adolescentes tendrán cuatro días sin clases, incluyendo el fin de semana.

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Además, algunas instituciones educativas modificaron sus actividades desde el inicio de la semana, debido a que aún realizan celebraciones por el Día de las Madres.