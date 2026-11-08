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Oficina móvil del SAT estará en San Ciro

Por Carmen Hernández

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Oficina móvil del SAT estará en San Ciro
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      San Ciro de Acosta.- Oficina móvil del SAT estará en este municipio del 9 al 13 de noviembre en el Andador Urbano, brindando atención a usuarios que lo requieran para actualizar sus datos y pagar contribuciones 

      al fisco. 

       El alcalde Luis Carlos Pereyra dio a conocer que se tiene todo listo para recibir al personal del SAT Móvil, que brindará atención en diversos trámites fiscales.  

      La Unidad estará operando del 9 al 13 de noviembre frente a Palacio Municipal de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 

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      Entre los trámites que se podrán realizar está la constancia de situación fiscal, inscripción al RFC, obtención o renovación de la firma electrónica, cambio de domicilio fiscal y orientación fiscal general. 

      Señaló que el servicio es gratuito y abierto a la población, dependiendo el trámite que vayan a realizar, deben de llevar su credencial del INE y comprobante de domicilio. 

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