Oficina móvil del SAT estará en San Ciro
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San Ciro de Acosta.- Oficina móvil del SAT estará en este municipio del 9 al 13 de noviembre en el Andador Urbano, brindando atención a usuarios que lo requieran para actualizar sus datos y pagar contribuciones
al fisco.
El alcalde Luis Carlos Pereyra dio a conocer que se tiene todo listo para recibir al personal del SAT Móvil, que brindará atención en diversos trámites fiscales.
La Unidad estará operando del 9 al 13 de noviembre frente a Palacio Municipal de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
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Entre los trámites que se podrán realizar está la constancia de situación fiscal, inscripción al RFC, obtención o renovación de la firma electrónica, cambio de domicilio fiscal y orientación fiscal general.
Señaló que el servicio es gratuito y abierto a la población, dependiendo el trámite que vayan a realizar, deben de llevar su credencial del INE y comprobante de domicilio.
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