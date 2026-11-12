Ofrece el SNE fuentes de empleo

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RIOVERDE.- Más de 100 vacantes ofrece el Servicio Nacional del Empleo para personas que se encuentren desempleadas en las mejores condiciones laborales y prestaciones de ley.

La delegada regional Ana Lilia Zúñiga Sánchez, explicó que se sigue asesorando a las personas desempleadas en el llenado de solicitud de empleo, además de brindarles la opción de tener un trabajo seguro y con las mejores prestaciones.

Mencionó que se cuenta con vacantes de vendedor, chófer, cajeros, mecánicos, auxiliar contable y despachador de gasolina, entre otros.

Las personas que no cuenten con un empleo, se pueden acercar a las oficinas ubicadas en la plaza 5 de Mayo en los locales 16 y 18.

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Refiere que hay un abanico de opciones, que la población puede consultar, personas que son contratadas con prestaciones de ley.