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RIOVERDE.- Operativo especial realizará la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para vigilar las tarifas de los taxistas que presten el servicio duirante la Feria Regional de Rioverde, para evitar que haya abusos.

La titular de Comunicaciones y Transportes, Aracely Martínez Acosta, dio a conocer que la Feria se realizará del 25 al 30 de noviembre, por lo que ya se tiene listo el operativo para que taxistas no cobren tarifas a su libre antojo.

En la temporada ferial se contará con un operativo especial, con un punto de ascenso y descenso. El objetivo es que los trabajadores del servicio público del transporte brinden un servicio sin abusar sobre todo en el cobro de tarifas a usuarios, se contará con señalética para actuar de inmediato contra cualquier abuso que se denuncie.

En caso que se sorprenda a algún taxista aumentando la tarifa, se iniciará un procedimiento administrativo y se aplicará la sanción correspondiente, el concesionario podría hasta perder su concesión.

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