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Villa de la Paz.- Con el propósito de promover la inclusión, la igualdad y la convivencia social, el Ayuntamiento en coordinación con la Unidad Básica de Rehabilitación invita a la ciudadanía a participar en la cuarta Caminata y Carrera Inclusiva, que se llevarán a cabo el próximo 1 de diciembre.

Esta actividad dará inicio a las diez de la mañana, teniendo como punto de salida las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación.

Como parte de la dinámica, se invita a todos los participantes a portar una prenda de color rojo, e inculcar en la población paceña el respeto hacia las personas que tienen alguna discapacidad, así como la inclusión.

Las autoridades municipales hicieron una invitación especial a las familias, personas con discapacidad, adultos mayores y a la población en general para que se sumen a esta actividad, que busca generar conciencia sobre la importancia de construir una sociedad más incluyente, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de participar.

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Asimismo, destacaron que mediante este tipo de iniciativas se fomenta la actividad física, la convivencia y el respeto, recordando que todas y todos forman parte de una sociedad en la que la inclusión debe ser una prioridad.