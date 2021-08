Otorgará Municipio descuentos en obras

Matehuala.- Durante agosto y septiembre la dirección de Obras Públicas del Municipio ofrecerá un programa de descuentos para los permisos de construcción, que será de un veinte por ciento, esto en base a la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2021, por lo que se invita a la ciudadanía a aprovechar este beneficio.

La titular de Obras Públicas Cindy Brigith Trejo Hernández, señaló que este descuento aplica solamente en obras de particulares, que sean licencias de construcción para proyectos de obra para casa habitación, por lo que el programa no aplica para fraccionamientos y subdivisiones de más de dos porciones o viviendas.

Además, este descuento se otorga cuando el particular no ha iniciado con la construcción, ya que si cuenta con algún reporte realizado por los inspectores de Obras, o cuenta con algún sello de suspensión o clausura de obra, no se podrá otorgar dicho descuento.

Los requisitos para solicitud de licencia de construcción son: título de propiedad, credencial de elector, comprobante de domicilio y predial al corriente, si el particular va a construir menos de 50 metros cuadrados, el departamento de Obras Públicas apoya en la realización de la solicitud con el croquis de la vivienda.

Agregó la funcionaria que continúan respetando los protocolos para la prevención de contagios Covid-19, por lo que se atiende a los ciudadanos a través de ventanilla con todas las medidas preventivas y de higiene para seguridad de empleados y usuarios.

Trejo Hernández dijo que para cualquier duda sobre los costos o requisitos, puede comunicarse el interesado al 488 882.00.63 extensión 117 y 121 de la dirección de Obras Públicas.