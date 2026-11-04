Panteones registró un alza de 150% de visitas

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CIUDAD VALLES.- Contabilizó la dirección de Panteones alrededor de 15 mil personas en los tres panteones municipales, un 150 por ciento más que el año pasado.

La dirección de Panteones, a cargo de Nancy Cuéllar Hernández tuvo un registro de aproximadamente 15 mil visitantes en estos días de Todos Santos, cuando más gente asiste a los camposantos por obvias razones de espiritualidad y tradición, nueve mil más que el año pasado, cuando registraron seis mil asistencias en los tres panteones: el de la Hidalgo, con nueve mil personas, el de la Estación con tres mil 500 y el de Los Abuelos con tres mil.

La respuesta de la gente ha ido en aumento desde las restricciones que se tuvieron que hacer en 2020 y 2021 por la pandemia del Covid, aunque nunca antes habían registrado tantos dolientes en estos lugares sagrados.