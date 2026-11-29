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Matehuala.- El Tecnológico de Matehuala participa con dos proyectos en la etapa nacional de la Cumbre de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, InnovaTecNM 2026, que se desarrolla en el Centro Expositor de Puebla y reúne a estudiantes, docentes, investigadores y representantes de instituciones tecnológicas de todo México.

La delegación del Tecnológico de Matehuala, forma parte de este importante encuentro nacional, en el que los dos proyectos representantes de la institución compiten junto a propuestas de diferentes tecnológicos del país, poniendo de manifiesto el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de la comunidad estudiantil del Altiplano Potosino.

Esta edición, InnovaTecNM 2026 reúne a representantes de 170 instituciones tecnológicas y 557 proyectos, que participan en distintas plataformas de innovación, entre ellas HackaTec, Innobótica, Cortometraje InnovAcción y la categoría Retos de Transformación Nacional, que incluye los denominados Retos Olinia.

La presencia del TecNM - Matehuala en esta competencia nacional constituye una oportunidad para que sus estudiantes presenten sus propuestas ante especialistas, intercambien experiencias con participantes de otras instituciones y fortalezcan sus conocimientos en materia de desarrollo tecnológico, emprendimiento e innovación.

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Con dos proyectos en competencia, el Tecnológico de Matehuala se suma al esfuerzo nacional por impulsar soluciones innovadoras, destacando la importancia de la formación de profesionistas capaces de responder a los desafíos actuales mediante la aplicación del conocimiento, la investigación y la tecnología.