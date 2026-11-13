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Perdura el oficio de cartero

Por Jesús Vázquez

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Perdura el oficio de cartero
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      Matehuala.- En México se celebra el día del cartero el 12 de noviembre y aunque actualmente ya casi nadie utiliza este servicio postal aún hay carteros en Matehuala y el Altiplano, que cada día salen a las calles a repartir la correspondencia a la ciudadanía, aunque en la actualidad es más servicio de paquetería, entrega de recibos, suscripciones de revistas pues ya muy pocos mandan cartas.

      Actualmente la oficina de Correos de México se encuentra dentro del Mercado Bocanegra y son cinco los carteros que trabajan, se encargan de llevar la correspondencia no solo a Matehuala si no a otros municipios como Vanegas, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Cedral y Catorce, en Matehuala hacen la entrega en motocicleta y en los demás municipios van en un vehículo.

      En la región Altiplano ya no hay carteros en bicicletas como hace muchos años, conocidos gracias a personajes de la televisión como Jaimito el cartero inclusive Cantinflas que llegó a grabar la película el Señor Cartero, que fue un homenaje para todos los que se dedican a este noble oficio, ya que el cartero era uno de los empleos más importantes, pues ellos se encargaban de repartir las buenas noticias y en ocasiones también malas, durante las guerras inclusive arriesgaban su vida para llevar las noticias a los batallones, pues cada batallón tenía su encargado de correspondencia.

      Los carteros han mencionado que ya reparten más lo que son recibos de diferentes empresas, entrega de revistas o paquetería que envían de un lugar a otro, pero aún hay unas cuantas personas que envían cartas y postales, pero ay muy poco pues las redes sociales y el internet se han encargado de que acabe la tradición de enviarse cartas.

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