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CÁRDENAS.- Personal de la Comisión Nacional de Búsqueda se reúne con familiares de personas desaparecidas, también colocaron cédulas de búsqueda en los postes de las calles como una alternativa para encontrar apoyo de personas para localizar a personas denunciadas como desaparecidas.

El personal de la Comisión continúa trabajando en coordinación con las familias que tienen personas no localizadas.

Se realizaron visitas a domicilios donde platicaron con familiares de personas no localizadas, se actualizó la información, se realizaron entrevistas con algunas personas.

También recorrieron las calles para colocar en diversos puntos estratégicos las fichas de búsqueda. Se brindó información sobre 2 presuntos casos de desaparición, donde se les orientó de cómo realizar los reportes ante la Fiscalía.

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Este tipo de acercamiento se tendrá con las familias y se recorrerá la Zona Media, con el objetivo de brindar información a personas que buscan algún familiar desaparecido.