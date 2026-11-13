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Personal de PC rescata un búho

Por Redacción

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Personal de PC rescata un búho
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      Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que se recibió en sus instalaciones un ejemplar de búho cornudo, que presentaba una lesión en una de sus alas, presuntamente ocasionada al quedar atorado con alambre de púas en una vivienda.

      Tras el reporte ciudadano, personal de esta coordinación procedió conforme al protocolo de recepción y resguardo de fauna silvestre, canalizando de inmediato el caso al especialista Leonardo García, quien cuenta con experiencia en el manejo de aves rapaces. 

      El ejemplar fue entregado bajo su cuidado para recibir la atención y valoración pertinentes, con el objetivo de que posteriormente sea transferido a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) en San Luis Potosí, como lo es Qué Onda Rapaz, donde continuará su rehabilitación. 

      Se espera que este animal logre recuperarse satisfactoriamente y pueda volver a volar, reintegrándose a su hábitat natural, es importante recordar que los búhos aportan grandes beneficios al ecosistema, ya que son controladores naturales de plagas en diversos espacios.

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       Se pide a la población en geneåno los lastimen y permitan que sigan su camino; son aves nocturnas y su presencia es señal de un ecosistema saludable, hay mucha gente que al verlos los atacan, pues tienen la creencia que los búhos son brujas.

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