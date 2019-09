Piden a SAPSAM informe de cortes en suministro de agua

MATEHUALA.- Ciudadanos se quejan de cortes en el suministro de agua en sus hogares sin ser informados, exigen al SAPSAM que dé a conocer ya sea por la radio o periódicos.

Señalaron de que de buenas a primeras no tienen el servicio de agua y no saben realmente cuál es el problema porque el área de comunicación de SAPSAM no da ningún tipo de información.

Eduviges Mendoza Villanueva, actual representante de la Sociedad de Productores Ganaderos de Matehuala SRL., también comentó que es lamentable que el Organismo de Agua Potable a través de su área de Comunicación no informe a la población sobre la suspensión del servicio, ya que de pronto lo suspenden y esto hace que usuarios se queden sin una sola gota para sus necesidades básicas.

"Ciudadanos han expresado ese malestar, porque se quedan sin agua y sobre todo con estas temperaturas tan altas, a ver si el director general del organismo de agua SAPSAM Guillermo Torres Soto informa cuándo va haber cortes de agua, que informe a través de los medios de comunicación, la radio, periódicos y ahora hasta en las redes sociales", señaló por último.