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Piden apoyo para asilo de ancianos

Por Carmen Hernández

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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      RAYON.- El Asilo Genovevo Rivas Guillén piden el apoyo de la población para abastecer el botiquín que requieren de medicamentos para los ancianos que están en este lugar.  

      Refieren que la asociación civil recibe el apoyo de la población altruista, para que continúe operando el Asilo. 

      Sin embargo, hoy piden a la ciudadanía que se sume a esta loable labor y done recursos económicos, para contar con un botiquín que no solo cuente con lo básico, pues faltan medicamentos para los abuelitos que lo requieran para estar sanos. 

      Es por ello que se piden a la sociedad en general que coopere, porque un peso hace la diferencia y por ende se podrá apoyar a los adultos mayores que de manera puntual son atendidos en el Asilo, pero ahora enfrentan problemas ante la falta de recursos.

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