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Matehuala.- Habitantes que viven en varias colonias y comunidades cruzando el bordo derivador que se encuentra en camino viejo a la Paz, denuncian que cada que llueve es un martirio para ellos poder llegar a sus viviendas pues se llena de agua, por lo que es necesario la construcción de un puente para que puedan peatones, ciclistas, motocicletas y vehículos cruzar sin problema alguno.

Ciudadanos hacen un llamado a las autoridades municipales para que se atienda la problemática que enfrentan cada vez que llueve, ya que pone en riesgo el tránsito de quienes viven en esta zona, pues el bordo derivador se llena de agua y es difícil poder pasar por esta zona.

Señalan que el acceso se llena de agua y lodo, convirtiéndose en un paso complicado y peligroso tanto para quienes salen de su vivienda y luego poder regresar a casa.

Esta situación ha ocasionado caídas y accidentes entre personas que intentan cruzar el bordo lleno de agua, además de dificultar el traslado de niños, adultos mayores y trabajadores a realizar sus diversas actividades.

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Ante esta problemática, vecinos solicitan la construcción de un puente que permita mejorar las condiciones de acceso a las colonias, pues consideran que no se trata únicamente de una comodidad, sino de una necesidad para garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por el lugar.